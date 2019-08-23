Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.

Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков. В контракте указаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, подписавший соглашение, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

«27 августа в Москве состоится заседание правления, на котором мы будем обсуждать эту ситуацию. На него мы пригласили всех спортсменов, которые бы хотели обсудить условия контракта», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону.