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Домрачева получила малый Хрустальный глобус за сезон-2014/15

Домрачева получила малый Хрустальный глобус за сезон-2014/15
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила малый Хрустальный глобус в зачёте гонок преследования сезона-2014/15. Церемония награждения состоялась в Раубичах, где стартовал летний чемпионат мира по биатлону. Награду экс-биатлонистке вручил первый вице-президент IBU Иржи Хамза.

«Хочу сказать, что у меня внутри двоякие ощущения. Мне приятно, что малый глобус приехал в Минск. С другой стороны, немного странно держать награду, завоёванную несколько лет назад. Но это лишний раз подтверждает, что биатлон и спорт в целом должны быть честным и чистыми, и тогда награды своевременно будут находить своих героев», — приводит слова Домрачевой Sputnik Беларусь.

В марте этого года IBU перераспределил награды пасьюта этапа Кубка мира в Хохфильцене-2014/15. Из-за допинга результаты россиянки Екатерины Глазыриной были аннулированы, что позволило Домрачевой подняться на одну строчку вверх (с 13-го на 12-е место), вследствие чего белоруска обошла финку Кайсу Мякяряйнен и выиграла малый Хрустальный глобус.

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