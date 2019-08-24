Малиновский: в суперспринте каждый метр приходилось выгрызать зубами

Россиянин Игорь Малиновский подвёл итоги суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Раубичах (Беларусь), где он занял третье место.

«Возможно, кто-то разочаруется, если я скажу, что этот старт для меня – основная часть подготовки к зимнему сезону. Он для меня первый после зимы. Судя по всему, подготовка проходит неплохо.

Всё так, как и должно быть, но тяжело, конечно, потому что сегодня четвёртый день после спуска с гор. Это ощущается.

Пришлось экстремально подстраиваться к этому виду программы. Я в принципе суперспринт бежал второй раз в жизни.

Гонка оказалась тяжёлой — она очень короткая, быстрая, и это проявляется везде – на каждом участке дистанции. Вот сегодня, например, у нас четыре человека были в секунде. Это уровень лыжных гонок, я считаю. Буквально каждый метр приходилось выгрызать зубами", — цитирует Малиновского «Матч ТВ».