Прокунин: Драчёв напутал, наверное, завтраки в Госдуме были некачественные

Бывший российский биатлонист и тренер сборной Южной Кореи Андрей Прокунин рассказал, получал ли он предложение о работе со сборной России от президента СБР Владимира Драчёва.
«Президента СБР Владимира Петровича Драчёва знаю как сильного спортсмена и хорошего друга, с которым мы вместе бегали в команде. По его словам в одном из интервью, он имел со мной разговор. Видимо, на тот момент завтраки в Госдуме были некачественные и он что-то напутал, потому что я бы запомнил этот момент. Конечно, такого разговора не было», — цитирует Прокунина «Матч ТВ».
Прокунин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону в эстафете и смешанной эстафете.
Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.
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