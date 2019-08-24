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Прокунин: Драчёв напутал, наверное, завтраки в Госдуме были некачественные

Прокунин: Драчёв напутал, наверное, завтраки в Госдуме были некачественные
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший российский биатлонист и тренер сборной Южной Кореи Андрей Прокунин рассказал, получал ли он предложение о работе со сборной России от президента СБР Владимира Драчёва.

«Президента СБР Владимира Петровича Драчёва знаю как сильного спортсмена и хорошего друга, с которым мы вместе бегали в команде. По его словам в одном из интервью, он имел со мной разговор. Видимо, на тот момент завтраки в Госдуме были некачественные и он что-то напутал, потому что я бы запомнил этот момент. Конечно, такого разговора не было», — цитирует Прокунина «Матч ТВ».

Прокунин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону в эстафете и смешанной эстафете.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.

Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов
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