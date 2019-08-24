Глазырина: когда выиграла ЧР и меня не взяли в сборную, думала: «Зачем все это?»

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заявила, что она никак не реагирует на критику в интернете. Ранее спортсменка завоевала бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах (Беларусь).
«В основном не читаю комментарии, но мы живём в обществе. Я не посмотрю — так мне позвонят и скажут. Накануне позвонили и сказали, что где-то про меня в комментариях пишут не самые приятные вещи. Я-то не читаю, мне всё равно — пишут и пишут. Если критикуют в интернете — уже хорошо, значит, кто-то к тебе неравнодушен. Но не будешь же сидеть и каждому отвечать? Я считаю, что каждый имеет право голоса, так что пусть пишут.
В принципе, у каждого спортсмена бывают взлёты и падения, когда не хочется идти на тренировку или даже не хочется дальше тренироваться. И я думала об этом, ведь посмотрите — выиграла чемпионат страны, а меня не берут в команду. Так что я ещё должна сделать, чтобы взяли — выше головы прыгнуть? Так что мысли «Зачем это?», конечно, были", — цитирует Глазырину «Матч ТВ».
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