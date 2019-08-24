Лапшин: две золотые медали – больше, чем ожидал

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Накануне Тимофей выиграл суперспринт.

«Две золотые медали – больше, чем ожидал. Ехал сюда, не зная в какой форме. Результат считаю очень хорошим. Завтра надо подумать, побежать или нет. Соревноваться в такую жару очень тяжело. Хотя, думаю, завтра меня бежать заставят. Третий день подряд очень тяжело. Но всё возможно.

Вообще, летний биатлон – хорошая подготовка. Я приехал сюда получить стресс. Я его получил и доволен. Хотел бы, чтобы летний биатлон проводили в несколько этапов Кубка мира. Это бы очень помогло спортсменам, которые, как я, тренируются одни. Мы живем в «тепличных» условиях, поэтому летний биатлон был бы для нас хорошей соревновательной подготовкой», — передаёт слова Лапшина корреспондент «Чемпионата» Ксения Каллаур.