Лапшин: две золотые медали – больше, чем ожидал

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Накануне Тимофей выиграл суперспринт.
«Две золотые медали – больше, чем ожидал. Ехал сюда, не зная в какой форме. Результат считаю очень хорошим. Завтра надо подумать, побежать или нет. Соревноваться в такую жару очень тяжело. Хотя, думаю, завтра меня бежать заставят. Третий день подряд очень тяжело. Но всё возможно.
Вообще, летний биатлон – хорошая подготовка. Я приехал сюда получить стресс. Я его получил и доволен. Хотел бы, чтобы летний биатлон проводили в несколько этапов Кубка мира. Это бы очень помогло спортсменам, которые, как я, тренируются одни. Мы живем в «тепличных» условиях, поэтому летний биатлон был бы для нас хорошей соревновательной подготовкой», — передаёт слова Лапшина корреспондент «Чемпионата» Ксения Каллаур.
- 24 августа 2019
-
18:46
-
18:17
-
18:10
-
17:15
-
15:55
-
15:40
-
15:12
-
13:54
-
09:56
-
00:54
-
00:27
- 23 августа 2019
-
22:21
-
19:17
-
18:42
-
18:32
-
18:13
-
16:04
-
15:29
-
14:35
-
13:59
-
13:28
-
13:23
-
12:54
-
11:45
-
11:35
-
11:08
-
11:05
-
10:00
-
06:00
- 22 августа 2019
-
15:34
-
15:30
-
13:32
- 21 августа 2019
-
22:16
-
19:42
-
17:13