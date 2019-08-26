Латыпов: смысла от соцсетей нет

Россиянин Эдуард Латыпов, ставший трёхкратным призёром чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), рассказал, почему перестал вести страницу в «Инстаграме».

«Мне заблокировали вход, просто не могу войти. И я спокойно обхожусь без этого. Желания нет, интерес потерял. Раньше была некая зависимость, я сидел в соцсетях и тратил на них много времени. Но смысла от них нет, и вот я уже полгода без соцсетей, и не тянет.



Больше стал погружаться в тренировочный процесс. Плюс книги, фильмы, музыка. Чаще всего книги», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

За сборную России в Кубке мира он дебютировал 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на первом этапе в Поклюке и занял 99-е место. Первые кубковые очки он заработал в индивидуальной гонке в Кэнморе 7 февраля 2019 года (15-е место).