Латыпов: смысла от соцсетей нет

Россиянин Эдуард Латыпов, ставший трёхкратным призёром чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), рассказал, почему перестал вести страницу в «Инстаграме».
«Мне заблокировали вход, просто не могу войти. И я спокойно обхожусь без этого. Желания нет, интерес потерял. Раньше была некая зависимость, я сидел в соцсетях и тратил на них много времени. Но смысла от них нет, и вот я уже полгода без соцсетей, и не тянет.
Больше стал погружаться в тренировочный процесс. Плюс книги, фильмы, музыка. Чаще всего книги», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».
За сборную России в Кубке мира он дебютировал 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на первом этапе в Поклюке и занял 99-е место. Первые кубковые очки он заработал в индивидуальной гонке в Кэнморе 7 февраля 2019 года (15-е место).
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