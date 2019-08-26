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Драчёв: хорошее выступление позволит получить дополнительные места для рекламы

Драчёв: хорошее выступление позволит получить дополнительные места для рекламы
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о предложении спортсменам заключить дополнительное соглашение к контракту с СБР, по которому они смогут получать дополнительные рекламные места на экипировке за высокие результаты. Ранее стало известно, что договор с СБР до сих пор не подписал лидер сборной Александр Логинов. Недовольство условиями контракта также выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

«Есть базовый договор, а дальше всё будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места.

Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места — другие», — цитирует Драчёва ТАСС.

Вопрос контрактов с биатлонистами будет обсуждаться на заседании правления СБР завтра, 27 августа.

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