Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский биатлонист Александр Логинов сообщил о готовности подписать контракт с СБР. Ранее глава организации Владимир Драчёв заверил, что СБР договорился со спортсменами об условиях контрактов.
«Спасибо всем присутствующим за хороший диалог. Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни. Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание.
Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда», — приводит слова Логинова ТАСС.
В минувшем розыгрыше Кубка мира Логинов занял второе место в общем зачёте.
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