Губерниев: «Жизнь за бабло» — знаменитая опера Глинки-Логинова

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте спортсменов с руководством СБР по поводу контрактов и сравнил российских биатлонистов с футболистами.



«Комментарии я приберегаю для начала сезона. Знаете, „Жизнь за бабло“ — знаменитая опера Глинки-Логинова… Мы, конечно, за спортсменов. Спортсмены огромные молодцы, им нужно создавать условия. Но здесь есть несколько нюансов. Первый — что наши спортсмены всё-таки полностью находятся на государственном обеспечении. Я что-то не слышал, чтобы они вкладывали куда-то свои личные деньги. Второй момент — Союз биатлонистов России заявляет наших спортсменов на коммерческий старт под названием Кубок мира — там деньги платят. В этом году даже за 20-е место в биатлоне — 500 евро. Больше миллиона, и значительно больше миллиона, за победу. Поэтому, ребята, обыграйте Йоханнеса и Мартена, и у вас будет куча денег.



Мы понимаем, что, с одной стороны, битва за спонсоров — она есть. С другой стороны, мы наблюдаем странную историю, когда наши спортсмены не любят общаться с прессой, с телевидением, с пишущими журналистами. Потом получается, что у них есть какие-то спонсоры, которых они хотят куда-то наклеить. Зачем, если вы ни с кем не общаетесь? Пчёлы против меда.



Была одна история, очень некрасивая, когда мои пишущие коллеги, их было очень много, договорились с Логиновым, что будут общаться в отеле в воскресенье после гонок. Они его прождали три часа. Проходя мимо, он сказал: «Ребят, извините, нет». И это чудовищно, с моей точки зрения.



История с Логиновым, Гараничевым, Шипулиным и австрийской полицией — они до сих пор не понимают, что, если бы не наша спецоперация по извлечению из недр молчания этого списка, когда подключился МИД с Марией Захаровой, когда подключился наш посол в Австрии, и мы заставили пересмотреть решение, там была без пяти минут дисквалификация.



Некоторые наши биатлонисты ведут себя как футболисты 10 лет назад. Испытания славой, медными трубами, девочки пишут в „Инстаграме“, и психика не выдерживает. Но единственный вид спорта, который способен так поднять страну и все выйдут на улицу и будут радоваться, это не биатлон, не хоккей, это футбол.

Понятно, что в случае успеха наших хоккеистов это всё здорово, хорошо и весьма масштабно, но это не футбол. Футбол в этом смысле хороший единоличник, и слава богу, потому что это царь спорта. Но нас объединяет ещё и биатлон, потому что именно на биатлоне интеллигентнейшая публика. Именно на биатлон приходят женщины, которые забирают с собой детей, бабушки и дедушки внуков и сыновей, и мужья рядом подкаблучники. И поэтому вид спорта биатлон стоит особняком», — сказал Губерниев в программе «Едим спорт» в гостях у журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова на Studio 21.

Видео доступно в канале Edim Sport в YouTube.