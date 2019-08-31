Хофер: на тренировках даже иногда обыгрываю Вирер

Биатлонист Лукас Хофер рассказал, почему он, Лиза Витоцци и Доротея Вирер принесли Италии три медали Nordic Festival Мартена Фуркада в Анси.

«Насчёт девушек могу точно сказать, что они очень сильные. Мы всегда тренируемся вместе, я смотрю, как они стреляют, пытаюсь приблизиться к ним, иногда даже обыгрываю Доро. Думаю, мне нужно ещё потренироваться, чтобы быть таким, как они. У нас очень хорошая тренировочная группа, мы подстёгиваем друг друга, это одна из важнейших составляющих успеха нашей команды.

Подготовка до сих пор шла очень хорошо, я в хорошей форме, у меня не было никаких травм, чему очень рад. Сейчас очень устал, потому что у нас было две недели интервальных тренировок, надеюсь, смогу восстановиться на следующей неделе. Думаю, этот блок тренировок был необходим для подготовки к домашнему чемпионату мира — 2020 в Антхольце, которого я с нетерпением жду», — приводит слова Хофера «Лыжный спорт».