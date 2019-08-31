Хофер: на тренировках даже иногда обыгрываю Вирер

Биатлонист Лукас Хофер рассказал, почему он, Лиза Витоцци и Доротея Вирер принесли Италии три медали Nordic Festival Мартена Фуркада в Анси.
«Насчёт девушек могу точно сказать, что они очень сильные. Мы всегда тренируемся вместе, я смотрю, как они стреляют, пытаюсь приблизиться к ним, иногда даже обыгрываю Доро. Думаю, мне нужно ещё потренироваться, чтобы быть таким, как они. У нас очень хорошая тренировочная группа, мы подстёгиваем друг друга, это одна из важнейших составляющих успеха нашей команды.
Подготовка до сих пор шла очень хорошо, я в хорошей форме, у меня не было никаких травм, чему очень рад. Сейчас очень устал, потому что у нас было две недели интервальных тренировок, надеюсь, смогу восстановиться на следующей неделе. Думаю, этот блок тренировок был необходим для подготовки к домашнему чемпионату мира — 2020 в Антхольце, которого я с нетерпением жду», — приводит слова Хофера «Лыжный спорт».
- 31 августа 2019
-
23:58
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
-
11:26
-
10:57
-
10:48
-
10:03
-
09:52
- 27 августа 2019
-
16:21
-
14:30
-
14:21
-
13:14
-
10:41
-
10:02
-
00:48
-
00:17
- 26 августа 2019
-
20:31
-
19:56
-
17:54
-
13:27
-
11:42
-
11:36
-
11:02
-
09:49
- 25 августа 2019
-
19:07
-
18:40
-
18:05
-
17:14