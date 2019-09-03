Самуэльссон – о решении USADA по Коулману: одна из глупейших вещей, что я слышал

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выступил с критикой в адрес Антидопингового агентства США (USADA), решившего не отстранять американского бегуна Кристиана Коулмана, пропустившего три допинг-теста подряд в течение одного года.
Швед согласился с биатлонисткой из США Клэр Игэн, которую возмутили действующие антидопинговые правила. «Зачем указывать пропущенные допинг-тесты задним числом? ВАДА должно убрать эту лазейку, а USADA не надо ей пользоваться», – написала Игэн в своём «твиттере». Самуэльссон ответил американке: «Хорошо сказано! Одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал».
Коулман является действующим чемпионом США и фаворитом первенства планеты в беге на 100 метров — дистанции, на которой он удерживает мировое лидерство в последние три года.
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