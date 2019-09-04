Олимпийский чемпион Ферри: несколько месяцев назад Ханевольд выглядел здоровым

Шведский биатлонист Бьорн Ферри, который на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году выиграл гонку преследования, прокомментировал смерть норвежца Халвара Ханевольда, скончавшегося 3 сентября в возрасте 49 лет.
Ферри и Ханевольд на протяжении нескольких лет вместе выступали на биатлонных трассах и были друзьями. Норвежец закончил карьеру в 2010 году, а швед — в 2014-м.
«Это шок. Мы виделись в Осло несколько месяцев назад. Он был на лыжах и выглядел совершенно здоровым. Он один из тех, с кем я стал чаще общаться после завершения карьеры. Мы часто встречались и обсуждали акции, инвестиции и политику. Мы часто засиживались в столовой, обсуждали всё, что не касается спорта, и почти никогда не говорили о биатлоне.
Он был добрым, ни с кем не ссорился. Ему нравилось соревноваться, и ничего удивительного в этом нет. Он был очень любопытен. После гонки он часто садился на велотренажёр, чтобы развеяться», — приводит слова Ферри Expressen.
На счету Ханевольда три олимпийских золота: в Нагано в 1998-м он стал быстрейшим в индивидуальной гонке, а затем дважды побеждал в эстафетах: в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м.
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