Ростовцев: для меня была большая честь стоять на одном пьедестале с Ханевольдом

Трёхкратный чемпион мира биатлонист Павел Ростовцев отреагировал на кончину трёхкратного олимпийского чемпиона Халвара Ханевольда, ушедшего из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет.
«Сегодня очень плохо спал. Проснулся часа в 3 ночи и долго не мог уснуть. Взял телефон, смотрю новостную ленту. И шок… Не стало Халвара Ханевольда, трёхкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира по биатлону… Для меня была честь стоять с тобой на одном пьедестале. Покойся с миром, земля тебе пухом, Халвар», — написал Ростовцев в своём «инстаграме».
Прочитать комментарий Ростовцева можно в «Инстаграме».
Помимо трёх побед на Олимпиадах на счету Ханевольда два серебра и бронза, а также пять побед на чемпионатах мира, девять серебряных и три бронзовые медали.
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