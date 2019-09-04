Бьорндален рассказал, как они с Ханевольдом готовились к Нагано-1998

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал смерть своего соотечественника Халвара Ханевольда, ушедшего из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет.
«Халвар был потрясающим спортсменом — не только невероятно талантливым, но и самым умным в команде с точки зрения подхода к тренировкам. Халвар умел то, чего не умели другие. В нашей команде именно он был лидером. Он был тем, кем я восхищался. У нас сложились крепкие дружеские отношения, и это было очень важно.
Перед сезоном-1997/98 мы с Халваром жили в Тронхейме. Мы вместе выработали план, чтобы набрать форму, увеличивали дозы тренировок. Затем мы вместе с Йоном-Оге Тюллумом поехали в Мерокер и там вышли на нужный уровень. У нас появилось чувство локтя, это мотивировало, и мы получали удовольствие от всего, чем занимались в то время.
Всё это вылилось в успех в Нагано, где Халвар завоевал своё первое олимпийское золото, а несколько дней спустя то же самое сделал и я», — приводит слова Бьорндалена VG.
Всего на счету Ханевольда три золотые медали Олимпиад. Помимо победы в индивидуальной гонке в Нагано он выиграл две эстафеты: в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м.
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