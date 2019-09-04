Малиновский: биатлон — лошадиный вид спорта. Мы гробим своё здоровье

Российский биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг подписания контрактов с СБР. В конце августа стороны нашли компромиссным вариант. Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказывался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказывали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.
«Я подписал ещё в мае. Всё-таки, нам ближе позиция спортсменов. Они ведь и за наши права боролись, когда-то и нас это коснётся.
Обоснованы ли требования спортсменов? Конечно, у нас лошадиный вид спорта, но не всегда в должной мере оплачивается. Мы гробим своё здоровье. Не думаю, что главный спонсор из-за требования лидеров мог отвернуться от СБР. Федерацию и спонсора связывает многолетнее сотрудничество, и вряд ли на него могли повлиять наши внутренние разногласия.
Как я понимаю, у спортсменов логотип с личным спонсором присутствовал на шапочке, они хотели, чтобы он был на винтовке. Но сейчас вроде бы консенсус найден. От Кубка мира их никто не отстранил бы. Насколько я знаю, IBU оплачивает все расходы на участие в Кубке мира спортсменам из топ-25", — цитирует Малиновского «Советский спорт».
Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
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