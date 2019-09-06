Шипулин: в политике я не намерен изменять своим принципам

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, бывший российский биатлонист Антон Шипулин, который баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, рассказал, что он успел сделать во время предвыборной кампании.

«Всем привет! До выборов остается всего пара дней. Сегодня я хочу ответить всем тем, кто последние месяцы нещадно критиковал меня в социальных сетях. Всем тем, кто регулярно задаётся вопросом, что я такого сделал, чтобы за меня проголосовали.

Вот краткий перечень того, что мне удалось сделать.



Мне удалось договориться с министром здравоохранения по фельдшерско-акушерскому пункту для посёлка Оверино к 2020 году, по предоставлению машины скорой помощи класса «Б» для Таборов в ближайшее время и оборудованию для стоматологического кабинета в Таборах. Там же будет приобретено дополнительное оборудование для таборинской больницы, будет сделан ремонт кровли больницы и детской поликлиники в Тавде. Нижняя Тура – оборудование для больницы и ее ремонт, то же самое в Волчанске.

В Махнево принципиально решён вопрос строительства моста: он будет проектироваться в ближайшее время, затем начнётся стройка. На этой неделе РЖД после моего обращения добавят дополнительный вагон к поезду Сосьва-Алапаевск-Екатеринбург.

Уже в этом году в Нижней Салде будет открыта лыжная база. В Верхней Салде в ближайшее время будут построены детская площадка и площадка для воркаута. Решен вопрос со строительством в Серове и Краснотурьинске освещенных лыжероллерных трасс.

Ко мне обратилось больше 50 жителей округа. Примерно половина их вопросов касается сферы ЖКХ. В большинстве случаев уже удалось людям помочь. Остальные обращения находятся в работе.

Это всё – результат кропотливой работы. Это встречи с людьми, общение с местными и областными руководителями, министрами и губернатором. У меня за спиной более двухсот пятидесяти встреч, свыше 30 тыс. километров преодолено на машине во время кампании.

Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит.

За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике», – написал Шипулин в «Инстаграме».

Выборы состоятся 8 сентября.

Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».