Навальный — о Шипулине: был человеком — стал единороссом

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный прокомментировал решение суда не снимать с довыборов в Госдуму олимпийского чемпиона биатлониста Антона Шипулина, который скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей. В частности, Шипулин не указал, что владеет акциями немецкого Commerzbank.

«Единороссу на выборах можно всё. И это нам прекрасно показал замечательный спортсмен – российский, советский – такой Шипулин. Зачем он решил от «Единой России» идти в Государственную Думу на довыборах по Свердловской области? Это просто расстройство.



Был замечательный спортсмен, нет: ему нужно было влезть в «Единую Россию». Коготок увяз, всей птичке пропасть. Был человеком – стал единороссом и сразу влез во всё это враньё и нарушения. Он зачем-то скрыл ценные бумаги в немецком банке и соответственно счёт, открытый там. Нельзя иметь счёт. Более того, он участвовал в праймериз от «Единой России». В уставе партии прямо написано, что не может она выдвигать людей, у которых есть счета в иностранных банках. Он соврал – с ведома «Единой России» или без, но соврал.



В Москве сняли кандидатов за то, что графу «наличие иностранного имущества и счетов» они оставили пустой, а должно было быть написано «отсутствуют». А если не написал слово «отсутствуют», то ты неверно подал декларацию. Так это работает в отношении независимых депутатов.



А в отношении единороссов? Ты не указал счёта в немецком банке. Он, конечно, врёт, что забыл. Юристы партии делали все эти декларации. Шипулин говорит: «Сто процентов моя вина, я забыл». А ему: «Ну, ничего. Шипулин, дай пять. Спортсмен! Вперёд, «Единая Россия»! Иди дальше на выборы». Почему его не сняли? Почему никаких последствий? Потому что «Единая Россия» может всё», – сказал Навальный в эфире канала «Навальный LIVE» в YouTube.

Шипулин допущен на довыборы в Госдуму, несмотря на сокрытие ценных бумаг