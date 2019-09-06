Биатлонист Малиновский: лётчики, посадившие самолёт на кукурузное поле, — герои

Российский биатлонист Игорь Малиновский, защитивший диплом в лётной академии, прокомментировал поступок лётчиков, которые 15 августа сумели посадить самолёт на кукурузное поле, в то время как в двигатель попали птицы.

«Честно, раньше не знал, что можно без выпуска шасси посадить пассажирский самолет и остаться невредимым. Оказывается, можно. Это правда нереальный поступок, достойный максимального уважения. Для нас, учеников лётных училищ, они точно герои.

Они подали пример многим молодым людям. Повысили престиж профессии. Будь на месте командира борта А321 кто-то другой, не факт, что он бы справился. Во время стресса все забывается», — цитирует Малиновского Sportbox.

22-летний спортсмен добавил, что в ближайшее время не планирует уделять много времени авиации, а нацелен на олимпийскую медаль.

«Знаю, что в прошлых интервью в моих ответах были сомнения. Сейчас я определился. Хочу добиваться результатов в биатлоне. Мечта – завоевать олимпийскую медаль. Так что об авиации пока не думаю, со спортом бы разобраться. Хорошо, что в училище мне пошли навстречу», — сказал он.

