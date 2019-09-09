Глава IBU объяснил, почему вопрос о восстановлении СБР пока не рассматривается

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объяснил, почему вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России не будет поднят на конгрессе IBU в октябре.

«Вы знаете, нас связывают очень тёплые отношения с СБР, а также РУСАДА и Олимпийским комитетом России. Все вместе мы работаем над тем, чтобы сделать СБР полноправным членом международной федерации. В прошлом году я приезжал в Москву, и мы сформировали рабочую группу, которая занимается этим вопросом. Рабочая группа встречалась трижды, и в прошлые выходные они доложили исполкому IBU, что Россия достигла хорошего прогресса в выполнении 12 критериев для восстановления, но полностью они ещё не выполнены. Остаются незакрытыми еще буквально пара критериев. Поэтому прямо сейчас говорить о возвращении СБР ещё слишком рано.

Пока мы ждём платежа. Но это не единственный критерий, который необходимо выполнить. Есть ещё несколько. Но, повторюсь, в целом я оптимистично оцениваю нашу работу с российской стороной», — приводит слова Далина «Спорт-экспресс».

Также президент IBU подчеркнул, что ожидаемая информация ВАДА после перепроверки данных из Московской лаборатории не скажется на процессе восстановления СБР.

«Нет, это совершенно разные вещи. Ведь база LIMS относится к прошлому», — сказал Далин.