Норицын: никто никого в яму в межсезонье не закапывал

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о ходе подготовительного сбора в Тюмени.

«Работаем в Тюмени над соревновательной функциональной системой. На этом сборе будет больше интенсивной работы. Скорость, стрельба – собираем воедино всё, что накопили за подготовительный период. Сейчас занимаемся реализацией.

Скажу, что полностью всю предложенную программу никто не выполнил. Мы всегда старались вовремя среагировать, если видели, что спортсменка устала, освобождали от чего-то. Никто никого в яму в межсезонье не закапывал.

Прошедший чемпионат мира по летнему биатлону? Эти старты представили не полную картинку. Потому что выступали мы там в период реакклиматизации и после хорошего сбора в Сочи с большим объёмом аэробной работы. Так что особой пищи для размышлений турнир в Раубичах не дал. Разве что в стрелковой части. Когда команда выйдет на снег? 7 октября, в начале традиционного сбора в австрийском Рамзау", — приводит слова Норицына «Тюменская арена».



Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде 30 ноября.