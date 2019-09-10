Драчёв: контракт Логинова с СБР? Меньше всего переживал по этому вопросу

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что лидер сборной России Александр Логинов заключил соглашение с организацией. Драчёв подтвердил, что договор действительно подписан.

«Могу подтвердить, что Александр Логинов подписал договор с СБР. Велика ли была вероятность, что подписания не будет? Я меньше всего переживал по этому вопросу, потому что мы бы в любом случае договорились на благо биатлона. Любое решение было бы позитивным. А вся эта история была раздута недоброжелателями, которые хотели опять увидеть в российском биатлоне что-то плохое.

Мы проговорили, что нынешний договор базовый. Скорее всего, в конце этого сезона будет рассмотрен следующий договор, который мы проработаем для удобства работы со спонсорами и привлечения большего числа спонсоров. Мы же заинтересованы в том, чтобы как можно больше было финансовых вливаний в биатлон», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».