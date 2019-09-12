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Малиновский — о работе с Ахатовой: процент точных попаданий заметно повысится

Малиновский — о работе с Ахатовой: процент точных попаданий заметно повысится
Биатлон / Прочие турниры 0

Самый титулованный юниор в биатлоне Игорь Малиновский рассказал о работе с новыми тренерами сборной России Максимом Максимовым и Альбиной Ахатовой.

«Я доволен работой с Максимом Максимовым и Альбиной Ахатовой — очень грамотные специалисты. Я узнал много нюансов тренировочного процесса, о которых раньше и не догадывался. К тому же они отзывчивые, всегда идут навстречу, если я прошу дополнительное индивидуальное занятие вечером. На них мы всегда корректируем стрельбу.

Альбина Хамитовна большой специалист по конструкции ложи. Она заменила некоторые запчасти в винтовке, после чего мне стало комфортнее работать. Надеюсь, что процент точных попаданий заметно повысится.

Как оцениваю свои шансы отобраться в состав сборной на этапы Кубка мира? Довольно высоко. Прошлый сезон показал, что тренировка с национальной командой в межсезонье не гарантирует места в основной обойме. Но всё возможно, ведь это биатлон», — приводят слова Малиновского «Известия».

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Пока Малиновский ждёт шанса в сборной, ровесники блистают на Олимпиадах. А не пора ли бросить биатлон и пойти работать по редкой профессии?
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