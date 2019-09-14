Кузьмина — о выступлении в эстафетах: вслух пока не готова сказать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина ответила на вопрос, будет ли этой осенью участвовать в эстафетных гонках за сборную Словакии.
«Объявлю об этом в октябре и подробно всё объясню. Сейчас вслух пока не готова сказать. Есть моменты, которые нужно ещё раз хорошо взвесить. Сейчас у меня много планов, мыслей, идей. В будущее без спорта я готова шагнуть уверенно. Но окончательное решение и объяснение будут позже», — цитирует Кузьмину «Тюменская арена».
35-летняя Кузьмина объявила о завершении карьеры после сезона-2018/19, однако затем не исключила, что ещё может помочь сборной Словакии в эстафетах. Анастасия также является трёхкратным серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионкой мира, двукратным призёром мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы.
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