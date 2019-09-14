Отец Кузьминой: у Насти с детства была цель — свободно общаться на английском

Владимир Шипулин, отец Антона Шипулина и Анастасии Кузьминой, рассказал, как прошло детство трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону. 35-летняя Кузьмина объявила о завершении карьеры после сезона-2018/19, однако затем не исключила, что ещё может помочь сборной Словакии в эстафетах.
«Настя была очень трудолюбивой девочкой. И в спорте, и в учёбе. Она могла часами сидеть за учебниками. Даже бывало, мы после 11 вечера заходили к ней в комнату, а она занималась с книгами. Даже иногда засыпала с учебником прямо за столом. А утром вставала со слезами из-за того, что недоучила что-то и заснула.
Конечно, как старшая сестра, она была примером для Антона и Анны. Они смотрели на неё. Антон в учёбе многое на лету схватывал. А вот Ане давалось тяжелее. Так Настя ещё и ей помогала!
Какой предмет был самым сложным для Кузьминой? Наверное, физика, не знаю. Вообще она всё хорошо готовила. Скажу, что самый любимый предмет был — английский зык. У неё и классный руководитель преподавала его. Настя очень активно изучала язык. У неё цель уже тогда была общаться на английском свободно», — цитирует Владимира Шипулина «Тюменская арена».
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