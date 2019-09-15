Васильев: было очевидно, что Хованцеву не справиться с двумя должностями

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о решении Союза биатлонистов России снять главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева с должности старшего тренера мужской команды и доверить её Сергею Белозёрову, в минувшем сезоне работавшему с резервом.

«С самого начала было очевидно, что Хованцеву не справиться с двумя очень сложными должностями — старшего тренера мужской команды и главного вообще всей сборной. Это невероятно сложная задача. Тем более для человека, никогда не занимавшегося административной работой, которую подразумевает как раз должность главного тренера. Для меня было совершенно очевидно, что он не смог бы совмещать обе эти должности.

Что думаю о том, что наставником мужской сборной станет Белозёров? Тут сложно судить — я не знаю его как специалиста. Как о человеке, кажется, о нём отзываются довольно положительно. Его работа с резервом? А что резерв-то? Тут уже надо показывать какие-то серьёзные результаты со взрослыми спортсменами. С кем из них он занимался? Я не знаю. У меня нет такой информации. Мне сложно здесь сказать, справится он или нет, но дай бог… Очень хочется, чтобы у него получилось. Но всё равно какой-то скепсис всё же присутствует. Посмотрим. Хочется пожелать Белозёрову всего самого хорошего.

Мне кажется, что Хованцеву надо было заниматься практикой, а не какими-то стратегическими вещами — он никогда этим не занимался. И здесь ещё такой момент, что он уже не молодой человек, который мог бы заняться и теоретическими вещами параллельно. Сложно это очень всё. Главный тренер — это всё-таки должность, которая подразумевает не только знание тренировочного процесса, тренерского дела — это ещё и должен быть хороший менеджер. То есть это симбиоз двух должностей. Но, насколько я знаю, Хованцев никогда менеджерской деятельностью не занимался. Не знаю, для меня это странно. Дай бог, чтобы всё получилось. Посмотрим», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».