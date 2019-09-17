Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил, сообщил ТАСС источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

Решение вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сегодня, 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.