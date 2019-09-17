Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил, сообщил ТАСС источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

Решение вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сегодня, 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.

В российском биатлоне скандал из-за двух евро на такси. Самим не смешно?
Логинов и его партнёры всё лето бились с федерацией за карманные расходы и тёплые жилетки?
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент