Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил, сообщил ТАСС источник, знакомый с делом спортсменки.
Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.
Решение вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сегодня, 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.
В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.
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