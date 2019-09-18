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СБР подтвердил дисквалификацию биатлонистки Васильевой на 18 месяцев

СБР подтвердил дисквалификацию биатлонистки Васильевой на 18 месяцев
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил дисквалификацию биатлонистки Маргариты Васильевой на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил, которую наложил Международный союз биатлонистов (IBU), сообщается на сайте СБР.

«Маргарита Васильева признана виновной согласно п. 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена), и на неё наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течение которых спортсменка не может принимать участие в официальных соревнованиях. Срок начала дисквалификации – 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки начиная с 4 февраля 2019 года аннулируются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБР.

В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) Васильева в составе сборной России стала первой в эстафете.

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