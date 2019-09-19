Депутат Госдумы назвал Шипулина молодым учёным-генетиком

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв сообщил, что провёл встречу с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Бывший биатлонист одержал победу на довыборах в Государственную думу.
«Вновь избранный депутат ГД Антон Шипулин в представлении не нуждается. Прославленный биатлонист и молодой учёный (сфера его интересов – генетические исследования) планирует работать в Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Уверен, что Антон принесёт пользу нашему спорту уже в новом качестве», – написал Дегтярёв.
Фото доступно в «инстаграме» Михаила Дегтярёва.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.
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