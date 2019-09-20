Белозёров прокомментировал новые критерии отбора в сборную России по биатлону

Сергей Белозёров, который в скором времени сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону, рассказал о новых критериях отбора в национальную команду на международные старты.

«Все критерии отбора были разработаны совместно тренерами сборных команд на сборе в Сочи, там мы плодотворно всё обсуждали, изложили наши мысли на бумагу, подготовили проект критериев. Члены правления СБР провели заседание в Москве, утвердили этот проект критериев и разослали их по регионам ещё десять дней назад. А сейчас региональные тренеры ведут активное обсуждение этого проекта и здесь, на тренерском совете в Чайковском, уже должны будут принять или не принять данные предложения.

Какие предлагаются изменения? В предыдущие годы существовала практика отбора двух лучших спортсменов на этапы Кубка мира и Кубка IBU по большей сумме очков, набранных на «Ижевской винтовке». Опытные спортсмены умели подвести себя к данным отборочным соревнованиям. Они достигали на этих отборах высоких спортивных результатов, а в дальнейшем, выезжая на международные старты, не попадали даже в гонку преследования. Чтобы уйти от этой практики мы и вносим корректировки в существующую систему отбора. Мы предлагаем в этом году, ввести новый критерий, когда на Кубок IBU будет автоматически попадать лидер общего зачёта Кубка России по итогам первых трех этапов. И ещё одно место в команде на Кубок IBU предлагаем отдать спортсмену, который наберёт максимальное количество очков по итогам только четвёртого этапа Кубка России («Ижевская винтовка»).

Мы считаем, что эти новые предложения по критериям будут выступать существенным стимулом и пойдут на пользу развития нашего биатлона", — цитирует Белозёрова Rusbiathlon.