Малиновский — о дисквалификации на ЧР по летнему биатлону: каюсь, накосячил
Игорь Малиновский прокомментировал свою дисквалификацию в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. В ходе соревнований он шёл на третьем месте, но был дисквалифицирован за неправильное прохождение дистанции.
«Да, накосячил. Да, иногда так получается. Каюсь. Не хотел. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Многие из вас посмеялись и теперь имеют заряд хорошего настроения. А я буду учиться на своих ошибках и набираться опыта», – написал Малиновский.
Пост доступен в «инстаграме» Игоря Малиновского.
Победителем гонки стал Александр Логинов. Серебряным призёром стал Евгений Гараничев. Третий результат продемонстрировал Юрий Шопин. В женской индивидуальной гонке победу одержала Светлана Миронова.
Логинов победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону
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