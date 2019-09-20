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Малиновский — о дисквалификации на ЧР по летнему биатлону: каюсь, накосячил

Малиновский — о дисквалификации на ЧР по летнему биатлону: каюсь, накосячил
Биатлон / Летний биатлон 0

Игорь Малиновский прокомментировал свою дисквалификацию в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. В ходе соревнований он шёл на третьем месте, но был дисквалифицирован за неправильное прохождение дистанции.

«Да, накосячил. Да, иногда так получается. Каюсь. Не хотел. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Многие из вас посмеялись и теперь имеют заряд хорошего настроения. А я буду учиться на своих ошибках и набираться опыта», – написал Малиновский.

Пост доступен в «инстаграме» Игоря Малиновского.

Победителем гонки стал Александр Логинов. Серебряным призёром стал Евгений Гараничев. Третий результат продемонстрировал Юрий Шопин. В женской индивидуальной гонке победу одержала Светлана Миронова.

Логинов победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону
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