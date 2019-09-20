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Хованцев: не можем реализовать свои возможности из-за проигрыша в скорости

Хованцев: не можем реализовать свои возможности из-за проигрыша в скорости
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился деталями подготовки мужской команды к сезону.

«По скорости прохождения дистанции мы значительно уступали лучшим командам. Если говорить про стрелковую часть, то показанный по ходу сезона процент попадания находится на достаточно хорошем уровне, но из-за проигрыша в скорости мы не можем полностью реализовать свои возможности.

С учетом этого и планировалась подготовка к сезону. Мы постарались компенсировать отставание в скорости прохождения дистанции», – цитирует Хованцева издание ТАСС.

Ранее Хованцев прокомментировал свой уход с поста старшего тренера мужской команды России. Напомним, на этом посту его сменил Сергей Белозёров.

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