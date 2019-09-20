Хованцев: не можем реализовать свои возможности из-за проигрыша в скорости

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился деталями подготовки мужской команды к сезону.



«По скорости прохождения дистанции мы значительно уступали лучшим командам. Если говорить про стрелковую часть, то показанный по ходу сезона процент попадания находится на достаточно хорошем уровне, но из-за проигрыша в скорости мы не можем полностью реализовать свои возможности.



С учетом этого и планировалась подготовка к сезону. Мы постарались компенсировать отставание в скорости прохождения дистанции», – цитирует Хованцева издание ТАСС.

Ранее Хованцев прокомментировал свой уход с поста старшего тренера мужской команды России. Напомним, на этом посту его сменил Сергей Белозёров.

