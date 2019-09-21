Бабиков выиграл кросс-спринт на чемпионате России по биатлону

Представитель Башкортостана Антон Бабиков одержал победу на чемпионате России по летнему биатлону. 28-летний спортсмен выиграла кросс-спринт на соревнованиях в Чайковском. Уроженец Уфы не допустил ни одного промаха на дистанции в 6 км.
Второе время показал представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов, уступивший победителю 16 секунд. Третьим финишировал Юрий Шопин из Ульяновской области. Для него эта бронза стала второй на текущем чемпионате России — ранее он показал третье время в индивидуальной гонке.
Чемпионат России. Чайковский. Мужчины. Кросс-спринт. 6 км
1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 20.47,9 (0)
2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — +16,0 (1)
3. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +17,6 (0)
…
7. Максим Цветков (Москва) — +1.38,2 (0)
…
13. Игорь Малиновский (Омская область) — +2.20,1 (1)
…
17. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — +2.34,7 (5).
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