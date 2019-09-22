Хованцев: споры по контрактам биатлонистов не повлияли на тренировочный процесс

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отметил, что споры ведущих спортсменов с руководством Союза биатлонистов России (СБР) по поводу условий контракта не помешали их подготовке к предстоящему сезону.

Ранее лидер сборной России Александр Логинов летом отказывался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа.

«На тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, всё было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом. Пытались же всё представить так, словно спортсмены требовали денег, но на самом деле всё было иначе.

Сильно это нашей работе не мешало, потому что все планы выполнялись, тренировочный процесс проходил без срывов", — цитирует Хованцева ТАСС.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.