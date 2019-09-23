Драчёв: ситуация Васильевой затрудняет восстановление СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как на восстановлении организации может сказаться новый скандал вокруг РУСАДА, а также отстранение за нарушение антидопинговых правил Маргариты Васильевой.
«Мы следим за ситуацией с ВАДА и РУСАДА, каждый день получаем информацию. Но всё равно мы должны выполнять ту работу, которую вели изначально. Понятно, что проблемы с ВАДА не только у РУСАДА. Тут ещё и министерство спорта РФ надо подключать.
Но восстановление СБР – это наш вопрос, мы им занимаемся. Глобальными вопросами, которые не от нас зависят, мы заниматься не можем. Я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдет худшее, мы и к этому должны быть готовы.
Ситуация с Маргаритой Васильевой, конечно, затрудняет выполнение пункта, который заключается в том, чтобы у СБР не было новых допинговых случаев. Правда, это не случай применения допинга, а нарушение антидопинговых правил, это более лёгкая формулировка. Но и это для нас не хорошо.
Однако, члены рабочей группы не говорили о том, что случай с Васильевой является сколько-нибудь критичным для принятия дальнейших решений», – цитирует Драчёва РИА «Новости».
Всемирное антидопинговое агентство подтвердило открытие расследования в отношении Российского антидопингового агентства о возможном несоответствии данных Московской лаборатории, переданных Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информации из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.
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