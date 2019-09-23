Драчёв: мы сделали IBU предложение по денежной компенсации

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о прошедшем заседании рабочей группы по восстановлению организации в правах.



«Принцип восстановления СБР мы полностью обсудили с рабочей группой, общее понимание, что необходимо сделать, у нас есть. Те критерии, которые были выполнены не полностью, это пункты 1, 2, 11 и 12, мы тоже обсудили, нашли понимание со стороны рабочей группы.

В числе этих пунктов самый интересный пункт 2, касающийся денежной компенсации со стороны СБР в адрес IBU, ну а пункт 11 касается отсутствия допинговых случаев у СБР. По пункту, касающемуся денежной компенсации, мы сделали своё предложение. Ждём в пятницу конкретного ответа от исполкома IBU на наше предложение.



Предложение со стороны IBU заключалось в том, чтобы рассчитаться до начала конгресса 17-20 октября 2019 года в Мюнхене. Услышим ответ в пятницу. Мы сделали предложение, которое удобно всем. Оглашать предложение пока не буду, но оно не в том, чтобы расплатиться до начала конгресса. Ждём ответа от наших коллег из IBU.



Надеемся, что исполком IBU в пятницу будет обсуждать внесение в повестку конгресса вопрос восстановления СБР. Мы в любом случае приедем на конгресс с предложением обсудить вопрос нашего восстановления. Независимо от того, примет ли исполком решение ставить наш вопрос в повестку конгресса. Пока этот вопрос в повестку не внесён», – цитирует Драчёва РИА «Новости».