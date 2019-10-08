Российские биатлонистки приступили к сбору в Австрии

Женская сборная России по биатлону вчера, 7 октября, начала сбор в Рамзау (Австрия), сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Мужская команда тренируется в Австрии с 3 октября. Сбор завершится 18 октября.

Состав сборной России на сборе в Рамзау. Мужчины

Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров, Дмитрий Иванов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Малышко, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов.



Женщины

Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Анастасия Гореева, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина.