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Долль показал новую форму сборной Германии по биатлону

Долль показал новую форму сборной Германии по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль опубликовал фото в новой форме сборной Германии.

«Новый гоночный костюм. Как вам?» — написал Долль в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Бенедикта Долля

В общем зачёте Кубка мира по биатлону минувшего сезона 29-летний Долль занял седьмое место.

В середине сентября тренерский штаб сборной Германии объявил состав команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря. В заявку мужской команды попали: Симон Шемпп, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн. В состав женской сборной вошли: Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Анна Вайдель.

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