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Норицын рассказал о причинах решения Подчуфаровой выступать за Словению

Норицын рассказал о причинах решения Подчуфаровой выступать за Словению
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о причинах решения Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за Словению.

«Испугалась конкуренции в России? Нет, основной посыл у неё другой. В Словении будет спокойнее. Можно выбрать более короткий путь, чтобы попасть на выступления на этапах Кубка мира. Плюс, может быть, есть возможность выступать не на всех гонках. В сборной России такое вряд ли бы получилось.

Чувствую ли свою ответственность за то, что потеряли перспективную биатлонистку? Нет, здесь в принципе решение за Ольгой. Посмотрим, как у неё со здоровьем дальше сложится. Могу только пожелать ей удачи. Мы сейчас в Австрии с ней разговаривали об этом, да и вообще во время всего периода, когда она восстанавливалась», — приводит слова Норицына «Спорт день за днём».

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
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