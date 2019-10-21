Васильев отреагировал на решение IBU не рассматривать ситуацию с СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов не рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России на конгрессе в Мюнхене.
«Есть, наверное, какое-то негласное решение в мировом сообществе на сегодняшний день не делать никаких послаблений российскому спорту. Поэтому, думаю, руководство IBU лукавит, что на них не повлияли все эти неприятности с РУСАДА. Они просто ждут сейчас результатов. ВАДА же потребовало объяснений.
Если они сейчас восстановят биатлонистов, а потом выяснится, что ещё кого-то надо дисквалифицировать, они окажутся в неприятной ситуации. Когда поставят окончательную точку в отношении РУСАДА, IBU будет поступать в зависимости от того, что решат», – цитирует Васильева «Спорт день за днём».
В сентябре эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных Московской лаборатории. После этого агентство приняло решение рассмотреть вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре.
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