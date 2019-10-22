Поршнев: в Тюмени тренируемся рано, чтобы после нас другие вышли
Российский биатлонист Никита Поршнев поделился впечатлениями от прошедшего подготовительного сбора в Рамзау и рассказал о начале тренировок в Тюмени.
«В октябре мы провели также сбор в Австрии. Он прошёл достаточно продуктивно. В предыдущие сезоны у меня в Рамзау всегда были проблемы со здоровьем. В этот раз всё обошлось. Отработал согласно плану. Встали на лыжи, набрали небольшой объём аэробной нагрузки.
Мы в Рамзау привыкли рано вставать, чтобы добраться до глетчера. А в Тюмени тренируемся рано, чтобы после нас вышли другие команды. Так всем удобнее, хватает места. Никаких проблем это не создаёт. Сейчас и погода благоприятная. Большая «подушка» снега, хорошее по качеству покрытие», — приводит слова Поршнева «Тюменская арена».
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