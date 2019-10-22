Елисеев — о своей форме: это ещё не потолок

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от начала сбора в Тюмени.

«После гор у меня всегда хорошее самочувствие. Так что чувствую себя после Рамзау в Тюмени нормально. Снег здесь хороший, заготовленный заранее и слежавшийся за год. Мне всё нравится. Круг большой, все разъезжаются спокойно.

Доволен ли ходом межсезонья? Развитие однозначно есть, но это ещё не потолок. Работаем дальше. Холодно ли в Тюмени после Рамзау? Просто переход был быстрым от «+15» градусов к «-11». Но мы готовы, экипировка вся есть", — цитирует Елисеева «Тюменская арена».

Матвей также является чемпионом Европы 2016 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года.