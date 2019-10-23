Сливко: нельзя из меня за месяц сделать качка

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о стартовавшем сборе в Тюмени и о работе над стрельбой.
«Сейчас здесь на снежном круге много команд. Но это не доставляет никаких проблем. Нашли решение – всех распределили по группам, по времени выхода на трассу. У меня вообще уже есть огромное желание соревноваться, жду быстрее-быстрее старт сезона. Хочу бегать, показывать результаты, смотреть, на что я готова, как провела подготовительный период. Что касается работы на лыжах, в Рамзау мы уже покатались на леднике, после чего приехали в Тюмень. Так что лыжи сейчас нам не в новинку. Работаем – круг в Тюмени хороший, трасса готова отлично. Для этого периода условия – супер.
Единственное, что у меня точно хорошо получается, – стрелять. И то меня постоянно гоняют, что много времени на рубеже провожу, надо быстрее. А так есть проблемы с техникой, плюс силовой подготовленности хотелось бы больше. Над всем этим мы работаем с тренером. Стремимся постоянно к тому, чтобы я стала сильнее и быстрее. Но понимаю, что нельзя просто взять и за месяц или даже за год сделать из меня качка и суперидеального в плане техники спортсмена. Да такого, думаю, и нет. Главное, чтобы техника подходила конкретно тебе.
Надо работать на тренировках постоянно в одном ритме. Если стоит задача начинать стрелять на 12-й секунде, то в любых условиях, если это не ураган или форс-мажор, так и надо делать. Правда, у меня так пока не получается. Может, потому что сейчас проходят только первые тренировки на лыжах и есть некая скованность. Начинаю дольше. Возможно, мне просто хочется поработать сначала над качеством, а когда уже будет уверенность, что стреляю чётко, можно попробовать сократить секунды", — цитирует Сливко «Тюменская арена».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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