К. Резцова: чего нам дальше ждать в Тюмени? Землетрясения?

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о прошедшем сборе в Рамзау и оценила условия, в которых проходят тренировки в Тюмени.
«В Рамзау классно! Всегда! Правда, я там постоянно болею, но в этот раз обошлось – всего пару дней. Работа там была спокойная – покатались на лыжах, погуляли, на глетчере на горы полюбовались. А внизу на роллерах катались в "+15" градусов – просто кайфанули.
Было несколько силовых развивающих тренировок. Но, повторю, сбор был не самым тяжёлым. Длительных занятий не было. Вкатка, по сути, началось сейчас, в Тюмени. На этом сборе и на следующем, который тоже пройдёт в «Жемчужине Сибири» в ноябре. Там уже будут трёхчасовые нудные тренировки.
Начнём с того, что я очень люблю Тюмень. Но, когда мы приехали на сбор, в первый день было жутко холодно. Минус три, но мне казалось, что "-30". А во второй день дождь пошёл! Чего нам дальше ждать? Землетрясения? Я уже не удивлюсь!
Перестроилась ли на лыжи с роллеров? До конца ещё нет. Мне вообще на роллерах проще. Они короче, плюс из-за сцепления с асфальтом нет такого дисбаланса в ногах. Роллеры всегда едут одинаково, а на лыжах пошёл дождь на тренировке – они могут просто встать, и будет ужасно тяжело", — цитирует Резцову «Тюменская арена».
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