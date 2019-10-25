Гурьев: российским биатлонисткам лыжи мешают

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о ходе подготовки подопечных на сборе в Тюмени.
«Сейчас у спортсменок момент перехода на снег. Они встали на лыжи, которые по 190 см и с непривычки им мешают. Но мы всё равно стараемся прибавлять во времени нахождения на рубеже. Проводим тесты, показываем графики. Надо стремиться к тому, чтобы работать плотнее и быстрее. Потому что наши зарубежные соперники не стоят на месте, двигаются вперёд.
Здесь сборные Казахстана и Беларуси. Это наши друзья, плюс там работают некоторые специалисты из России, общаемся. Узнаём, где кто находился на сборах, сколько у кого горной и равнинной подготовки.
Основная цель сбора? Перенести летнюю подготовку с роллеров на лыжи. Шлифовка подхода, ухода, нахождения на рубеже, технические моменты. У нас 15 и 16 ноября будут два контрольных спринта, после чего разъезжаемся на Кубок мира и IBU", — цитирует Гурьева «Тюменская арена».
Тренер также огласил задачи на сезон.
«Если брать чемпионат мира, у женщин в Эстерсунде-2019 было одно серебро. Поборемся за то, чтобы в Антерсельве-2020 медалей стало больше. В той же эстафете в Швеции мы были близко к медалям. Спортсменки остались те же, у нас молодая команда, только стала опытнее за год», — сказал Гурьев.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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