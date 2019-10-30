Из-за Шипулина город Краснотурьинск лишили инвестиций на сумму 300 млн рублей

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов заявил, что город лишили средств из областного бюджета из-за результатов голосования на выборах в Госдуму, которые прошли в сентябре.

Чиновник выразил мнение, что это связано с плохой поддержкой кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. За олимпийского чемпиона по биатлону в округе проголосовали 39,7% избирателей.

«8 сентября были выборы, а 13 сентября мы пошли на согласительные комиссии. На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы № 2, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона «Маяк» и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68.

Объясню, почему. Здесь всё четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина – 65%), то им при бюджете города 600 миллионов дали 300. Почти 50% бюджета!



Мы можем по-разному относиться к партии власти, к кандидатам от партии власти, но на сегодняшний момент вот яркий результат отношения к Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в чётком финансовом отношении.

На сегодняшний момент у нас нет будущего с точки зрения финансов, и мы уходим просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций. Если на выборах в 2020 году мы голосуем точно так же или хуже, мы ничего не получаем.

На сегодняшний день две трети депутатов в Госдуме — от властной партии, они распределяют финансы на регионы, две трети властной партии — в Законодательном собрании, распределяют финансы на муниципалитеты. Если власть просит нас – поддержите нашего депутата, давайте будем поддерживать.

Мы выходим с предложениями: дайте это, дайте то, мы подтверждаем – надо. А министр финансов говорит – нет! Без объяснения причины. Никто не скажет в глаза, что это из-за того, что мы проголосовали плохо. Это я вам говорю. Понимаю, была хорошая погода, все копали картошку. Но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год», – приводит слова Устинова «Вечерний Краснотурьинск».