Губерниев рассказал, чем планирует заниматься в 70 лет

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что на пенсию пока не собирается. Он будет только рад работать и в 70 лет.
«Не хотелось ли снять серьёзное документальное кино? Нет. Во-первых, я достаточно много сделал таких программ о спорте. Может быть, не таких серьёзных, но довольствуюсь тем, что имею. Получаю огромное удовольствие от работы и заниматься документалистикой пока не собираюсь. У нас есть кому снимать подобное кино, я же работаю комментатором и ведущим.
Не буду гневить бога. У меня всё есть, но хочется работать ещё и ещё. А в спорте, в принципе, не может быть скучно. По-другому могут думать только люди, далёкие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне ещё явно не скоро. Вон посмотрите на актёра Александра Ширвиндта — ему 85, а в какой он форме!" — цитирует Губерниева «RT на русском».
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