Малиновский: за две недели можно разогнаться как следует
Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал, как провёл неделю между сборами в Тюмени.
«Я остался в «Жемчужине Сибири». Провёл эту недельную паузу здесь и продолжал тренироваться. Решил не отрываться от снега.
Чего больше перед контрольными стартами, волнения или куража? Волнительного куража. На самом деле, пока стараюсь не думать об этом, тренируюсь в удовольствие. Придёт момент, придут и кураж, и волнение. В принципе, за две недели можно разогнаться как следует. И, конечно, отшлифовать какие-то тактические моменты", — приводит слова Малиновского «Тюменская арена».
Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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