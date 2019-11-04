Малиновский: за две недели можно разогнаться как следует

Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал, как провёл неделю между сборами в Тюмени.

«Я остался в «Жемчужине Сибири». Провёл эту недельную паузу здесь и продолжал тренироваться. Решил не отрываться от снега.

Чего больше перед контрольными стартами, волнения или куража? Волнительного куража. На самом деле, пока стараюсь не думать об этом, тренируюсь в удовольствие. Придёт момент, придут и кураж, и волнение. В принципе, за две недели можно разогнаться как следует. И, конечно, отшлифовать какие-то тактические моменты", — приводит слова Малиновского «Тюменская арена».

Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).