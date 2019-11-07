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«Не можем выигрывать медали, если пальцы мёрзнут». Т. Бё недоволен экипировкой

«Не можем выигрывать медали, если пальцы мёрзнут». Т. Бё недоволен экипировкой
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Норвегии по биатлону может сменить официального экипировщика из-за недовольства качеством продукции, сообщает NRK. Спортсмены жалуются на то, что в перчатках Odlo у них мёрзнут руки, что сказывается на стрельбе.

«В прошлом году я перепробовал пять или шесть пар перчаток и так и не нашёл хорошую. Нам нужно найти вариант, который устроит спортсменов», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

С Йоханнесом согласен его брат Тарьей Бё: «Мы не можем выигрывать медали из-за того, что у нас мёрзнут пальцы».

По словам Эрленда Бьонтегорда, экипировщик внёс некоторые изменения в продукцию, однако новшества не всем пришлись по душе: «Улучшения существенны, но некоторые биатлонисты всё равно недовольны продукцией».

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