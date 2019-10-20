Сборную России лишили места на Кубке мира по биатлону. Но это даже к лучшему!

Минус один
Россия потеряла место в женском биатлоне. Одно. С нового сезона нашу команду на гонках Кубка мира будут представлять максимум не шесть биатлонисток, а пять. Женская сборная России по итогам прошлого сезона заняла четвёртое место в Кубке наций, но из-за дисквалификации Маргариты Васильевой и аннулирования части её результатов всё пересчитали, и наша команда опустилась за пределы топ-5.
Однако для нашего биатлона такое развитие событий должно пойти на пользу. Выставлять спортсменок ради количества – плохая затея. А о качестве говорить пока не приходится. Тут бы двух-трёх девушек подготовить, готовых бороться за что-то серьёзное.
Напомню, что Васильеву дисквалифицировали на полтора года за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев. Она неправильно указала данные о своём местонахождении в системе ADAMS, что является нарушением антидопинговых правил. Разбирательства шли долго, но закончились печально. Ближайшие 18 месяцев сборная России будет обходиться без хорошей биатлонистки. Я бы сказал, что именно это главный итог решения IBU, а не потеря квоты.
Биатлонистки всё равно пропускали гонки
Вспомните, сколько раз в прошлом сезоне женская сборная России не набирала полный состав из-за того, что биатлонистки плохо себя чувствовали или не просто ездили в далёкие «Америки», из-за чего пропускали старты. На семи из десяти этапах Кубка мира у нашей команды что-то случалось, и в итоге она была в усечённом составе!
Пожалуй, только Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова прошли весь сезон без того, чтобы уйти на больничный. И это при том, что Миронова частично провела год на Кубке IBU. Евгения Павлова и Ирина Старых промучились всю вторую половину сезона с различными болячками. Лариса Куклина, Анастасия Поршнева тоже частенько не могли выйти на старт. По ходу года также выяснилось, что Ульяна Кайшева тяжело переносит горные этапы, а их в календаре IBU добрая половина.
Меньше – не значит хуже
В нормальной команде даже такую негативную ситуацию можно обратить в плюс. А я верю, что у нас нормальная команда. В ней усилится конкуренция за место в составе, будет выше мотивация, что приведёт к улучшению спортивных результатов. Кстати, на первый этап Кубка мира Россия сможет выставить одну спортсменку вне квоты. Речь о Виктории Сливко, которая получила это право как победительница Кубка IBU по итогам прошлого сезона. Вот и будет у всех нас возможность сравнить, какая разница между пятью и шестью биатлонистками на старте.
Повторю, что острой необходимости в этом дополнительном месте на данный момент нет. Да и вообще потеря квоты – далеко не главная проблема российского спорта в целом и биатлона в частности. СБР до сих пор не восстановлен и, по информации IBU, выполнил только 6 из 12 условий. Кроме того, Россия, похоже, оправдывается за изменения в базах данных московской антидопинговой лаборатории. И если всё пойдёт по худшему сценарию, потеря квоты покажется сущей ерундой.
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